1)Pb(NO3)2gt;PbO+O2+NO2 2)NH2+O2gt;NO+H2O сделать электронный баланс и уровнять "Пожалуйста"

Химия
1)Pb(NO3)2gt;PbO+O2+NO2 2)NH2+O2gt;NO+H2O сделать электронный баланс и уровнять "Пожалуйста"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Pb(NO3)2 -> 2PbO+O2+4NO2 N(+5)+1e->N(+4) 4. ок-ль, в-ие O(-2)-2e->O(0) 2. в-ль,ок-ие
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