Высота облицовочной плитки 4 дм ширина 1 дм высота стены 2 дм длина 4 м сколько плиток пеместится на стене?
Математика
Высота облицовочной плитки 4 дм ширина 1 дм высота стены 2 дм длина 4 м сколько плиток пеместится на стене?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если плитку класть поперек, то 2, если класть в соответствии с длиной и высотой, то придется резать, т.к. стена в 2 раза ниже высоты плитки
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