Немецкая народная сказка кукушка какую мудрость она заключается

Литература
Немецкая народная сказка кукушка какую мудрость она заключается
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мудрость такова-гуляй, гуляй, но отца и мать увожай!
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