Опишите Петра Гринева Семью Мироновых Швабрина Повесть капитанская дочка По??огите пожалуйста

Гость: Гость:

1 Швабрин молодой офицер невысокого роста , с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. Гринев ( в повеси не дано описание Гринева, но он представляется типично русским человеком) 2 ВОСПИТАНИЕ швабрин Галерею образов от императрицы до Савельича дополняет образ гвардейского офицера Швабрина. Он умен, по-дворянски хорошо воспитан, дерзок, порывист, но легкомыслен. Безумно влюблен в Машеньку Миронову, ради нее готов на предательство своего сословия — из гвардейского офицера превращается в сообщника Пугачева. В личности Швабрина показана паразитическая часть «золотой» дворянской молодежи екатерининского времени. Он вполне усвоил традицию «полупросвещения» , растеряв высшее достоинство императорской гвардии — офицерскую честь. Эта черта проявилась и в дуэли с Гриневым. Он наносит шпагой удар в то время, когда Петр был не готов к отражению. И его любовь к Машеньке в сущности бесчестна, эгоистична, лишена глубокого чувства. Швабрин морально опустошен. Образ Гринёва – Сын симбирского помещика, много лет безвыездно живущего в своём имении, Пётр Андреевич Гринёв рос и воспитывался в обстановке провинциально-поместного быта, проникнутого простонародным духом. Окрашенные иронией картины его детства, образования, воспитания стоят порой на грани карикатуры и несколько напоминают знаменитую комедию Фонвизина. Да и сам герой признаётся, что рос «недорослем» . Лучшие черты Гринёва, обусловлены происхождением и воспитанием, его безошибочное нравственное чутьё ярко проявляются в минуты испытаний, решающих поворотов судьбы и помогают ему с честью выходить из самых трудных ситуаций. 3 Гринев- любит ее, на все ради нее готов, он не хотел ее отпускать, но ему пришлось ее отпустить, для ее же безопасности Швабрин- запер Машу в комнате и держал голодом, что бы она согласилась выйти за него замуж. Это не любовь.. . 4 Пётр Гринёв – человек долга, он остаётся верен присяге, готов расстаться с жизнью, но не стать предателем. От неминуемой смерти его спасает только то, что Пугачёв узнал Савельича, а вслед за ним и самого Петрушу как человека, подарившего ему заячий тулуп. Швабрин ради спасения собственной жизни предаёт всех: государыню, которой присягал служить верно, своих товарищей. Швабрин – человек без чести, без совести, без чувства долга.