Паренхизмами тела плоских червей является а)покровной тканью б)соединительной тканью в)мышечной тканью г)нервной тканью

Биология
Паренхизмами тела плоских червей является а)покровной тканью б)соединительной тканью в)мышечной тканью г)нервной тканью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) соединительной тканью;
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