Найдите значение выражения, применив распределительное свойство умножения: а)32×(1250+625+9); б)421×608+379×608+9200×608; в)222×483+222×398-222×581

Гость: Гость:

1) 1250+625=1875. 2)1875+9=1884 3)32*1884=60288 1)421*608=255968 2)379*608=230432 3)9200*608=5593600 4)255968+230432=486400 5)230432+5593600=5824032 1) 222 умножить на 483=107226 2) 222 умножить на 398 =88356 3) 222 умножить на 581=128982 4)107226+88356=195582 5)195582- 128 982=66600