Упростите выражение 1) 2(x+3)+5(x+1) 2)9(7+y)+8(6+y) 3)4(3x+23)+7(6+5x) 4)12(9+8y)+3(11+6y) ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Математика
Упростите выражение 1) 2(x+3)+5(x+1) 2)9(7+y)+8(6+y) 3)4(3x+23)+7(6+5x) 4)12(9+8y)+3(11+6y) ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=2х+6+5х+5=7х+11 2)=63+9у+48+8у=111+17у 3)=12х+92+42+35х=47х+134 4)=108+96у+33+18у=141+114у
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