Напешите три цитаты. образец: Автор: "Цитата"

Гость: Гость:

В.Г.Белинский:"Герой нашего времени представляет собой несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героев". Н.А.Добролюбов: "Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам...Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный". Н.А.Добролюбов: "Обломов" вызовет, без сомнения, множество критик".