Напешите три цитаты. образец: Автор: "Цитата"

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Напешите три цитаты. образец: Автор: "Цитата"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.Г.Белинский:"Герой нашего времени представляет собой несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героев". Н.А.Добролюбов: "Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам...Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный". Н.А.Добролюбов: "Обломов" вызовет, без сомнения, множество критик".
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