1)раскажи об особеностях медно каменного века 2)как возникло первое производство металла 3)докажите уникальность региона где люди впервые начили плавить металл
История
1)раскажи об особеностях медно каменного века 2)как возникло первое производство металла 3)докажите уникальность региона где люди впервые начили плавить металл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ме́дный век, медно-каменный век, халколит (от греч. χαλκός — медь + λίθος — камень), энеолит (от лат. aeneus — медный + греч. λίθος — камень) — эпоха в развитии человечества, переходный период от неолита (каменного века) к бронзовому веку. Термин предложил в 1876 г. на международном археологическом конгрессе венгерский археолог Ф. Пульский для уточнения первоначальной классификации Томсена, в которой за каменным сразу следовал бронзовый век[1]. Медный век приблизительно охватывает период IV—III тысячелетия до н. э., но на некоторых территориях существует и дольше, а на некоторых отсутствует вовсе. Чаще всего энеолит относят к бронзовому веку, но иногда считают и отдельным периодом. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные.
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