Анализ баллады три пальмы
Литература
Анализ баллады три пальмы
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Философский смысл стихотворения имеет явный религиозный оттенок, а вся поэтическая притча насыщена библейской символикой. Число пальм символизирует три составляющих человеческой души: разум, чувства и волю. Родник выступает как символ духа, связывающего человека с источником жизни – Богом. Оазис символизирует собой рай; неслучайно поэт помещает действие баллады в «степи аравийской земли»: именно там, по преданиям, находился Эдемский сад. Эпитет «гордые» по отношению к пальмам символизирует человеческую гордыню и присутствие первородного греха. «Смуглые ручки» и «черные очи» арабов, хаос и беспорядок («нестройные звуки», «с криком и свистом», «взрывая песок») указывают на нечистую силу. Полный разрыв человеческой души с Богом и завладение ею нечистой силой выражает строка: «Кувшины звуча налилися водою». Душа человека гибнет от «топора» мавров, а караван следует за следующей жертвой на запад, направление, противоположное месту пребывания Бога. Раскрывая смысл жизни человека, Лермонтов призывает внимательнее относиться к своей душе. Гордыня и отказ от смирения, принятия предопределенного Богом могут привести к трагическим последствиям – разрушению как души, так и тела.
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