На долю суши (материков и островов) приходится около 149 млн.км2

География
На долю суши (материков и островов) приходится около 149 млн.км2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не секрет, в чем смысл задания?))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Составить предложения со словами. Можно короткие. Қызықты дерек, мүшел жас, есте ??стау, қайыру, жас жеткіншек, мейірімділік, жақсы қасиеттер, сі...
Ответить
Русский язык
Прочитайте предложения.Найдите определения с определяемыми словами и запишите и?? в две группы: 1) существительные с согласованными определениями; ...
Ответить
Окружающий мир
Ребята привет помогите плиззз не знаю про кого писать доклад на тему тропические ??еса
Ответить
Алгебра
СРОЧНО! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Задание: Площадь квадрата ABCD равна 900 см2. Найдите сторону квадрата.
Ответить
Математика
Довжина маршруту 60 км першого дня турист пройшов 2/5 маршруту скільки залишилось п??долати
Ответить