На долю суши (материков и островов) приходится около 149 млн.км2
География
На долю суши (материков и островов) приходится около 149 млн.км2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не секрет, в чем смысл задания?))))
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