Довжина маршруту 60 км першого дня турист пройшов 2/5 маршруту скільки залишилось п??долати
Математика
Довжина маршруту 60 км першого дня турист пройшов 2/5 маршруту скільки залишилось п??долати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (км) - пройдено в первый день 2) (км) - осталось пройти Ответ: 36 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите мне написать письмо другу по Англисйскому языку меня зовут Алишан и я хо??у написать другу Джахангиру прошу помогите отдам за это 50 балло...
Алгебра
Литература
Найди в книгах какие обещания давала эти персонажи. Кто из них был верен своему сл??ву? 1.Царь из сказки Петра Ершова " Конёк Горбунок" 2.Док...
Английский язык