Довжина маршруту 60 км першого дня турист пройшов 2/5 маршруту скільки залишилось п??долати

Математика
Довжина маршруту 60 км першого дня турист пройшов 2/5 маршруту скільки залишилось п??долати
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  (км)  - пройдено в первый день 2)  (км) - осталось пройти Ответ: 36 км
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