Найди в книгах какие обещания давала эти персонажи. Кто из них был верен своему сл??ву? 1.Царь из сказки Петра Ершова " Конёк Горбунок" 2.Доктор Госпар из романа Юрия Олеши "Три толстяка" 3.Том Сойер и Гек Финн из книг Ма...

Литература
Найди в книгах какие обещания давала эти персонажи. Кто из них был верен своему сл??ву? 1.Царь из сказки Петра Ершова " Конёк Горбунок" 2.Доктор Госпар из романа Юрия Олеши "Три толстяка" 3.Том Сойер и Гек Финн из книг Марка Твена. 4.Почтальон печкин из книг Эдуарда Успенского . 5.Старик Хотабыч . 6.Сеньор Помидор из сказки "Приключения Чиполина " 7.Папа больной девочки из рассказа "СлоН" Помогите пожалуйста Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.он будет добрее если купят велик. 7.обещал купить большого слона
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