Найдите наибольшее и наименьшее значение функции у=2x^3+3x^2-12x-1 на отрезке [-1:2]

Гость: Гость:

Ура! кто-то задал не устный вопрос давайте дифферинцировать, это же увлекательно!!! Итак y' =6*x^2 + 6*x - 12 итак найдем же в каких тточках наша функция пересекает ось ох, тоест ьравна 0 y' = 6(x^2 + x - 2) D = 1 +8 = 9 x1 = (-1 +3)/2 = 1 x2 = (-1-3)/2 = -2 Значит, на отрезке [-2;1] функция убывает. Значит наименьшее значение функции в тот самый момент, когда она перестаёт убывать, тоесть в 1 Y(min)=Y(1)= -8 С максимальным интереснее дело в том, что она сначала убывала, а потом стала возрастать нужно сравнить значения в граниных точках тоесть в х=2 и х=-1 Y(2)=3 Y(-1) = 12 ОТвет: Y(min) = -8 Y(max) = 12