Морфологический разбор слова дикие

Гость: Гость:

какие? дикие. 1).Это прилагательное.Поставим слово в начальную форму - дикий.2). Слово имеет следующие морф. признаки:качественное,форма полная (краткая дик, дика, дико, дики),число множественное (окончание ИЕ).падеж именительный, род не определяем во мн.ч..3). Синтаксическая функция в предложении:Определение (втор. чл. предл.)