Морфологический разбор слова дикие
Русский язык
Морфологический разбор слова дикие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какие? дикие. 1).Это прилагательное.Поставим слово в начальную форму - дикий.2). Слово имеет следующие морф. признаки:качественное,форма полная (краткая дик, дика, дико, дики),число множественное (окончание ИЕ).падеж именительный, род не определяем во мн.ч..3). Синтаксическая функция в предложении:Определение (втор. чл. предл.)
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