Помогите с переводом, пожалуйста. 13. Перевести следующие величины в указанные е??иницы измерения: 0,45 ц в миллиграммы 14. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 492,67 мг в мегатонны 15. Перевес...

Физика

Помогите с переводом, пожалуйста. 13. Перевести следующие величины в указанные е??иницы измерения: 0,45 ц в миллиграммы 14. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 492,67 мг в мегатонны 15. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 673,8 мс в наносекунды 16. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 69 см 251 мкм в нанометры 17. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 831 мм 62 мкм в дециметры 18. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 78,29 т в микрограммы 19. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 597,14 мкг в килотонны 20. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 402,7 нс в микросекунды

Автор: Гость