Помогите с переводом, пожалуйста. 13. Перевести следующие величины в указанные е??иницы измерения: 0,45 ц в миллиграммы 14. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 492,67 мг в мегатонны 15. Перевес...

Физика
Помогите с переводом, пожалуйста. 13. Перевести следующие величины в указанные е??иницы измерения: 0,45 ц в миллиграммы 14. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 492,67 мг в мегатонны 15. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 673,8 мс в наносекунды 16. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 69 см 251 мкм в нанометры 17. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 831 мм 62 мкм в дециметры 18. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 78,29 т в микрограммы 19. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 597,14 мкг в килотонны 20. Перевести следующие величины в указанные единицы измерения: 402,7 нс в микросекунды
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.45 ц=450 кг=450 000 г=450 000 000 мг 492,67 мг=0,49267 г=0,000 492 67 кг=0,000 000 492 67 т =0,000 000 000 000 493 67 Мт 673,8 мс=0,683 8 с=683 800 000 нс 69 см 251 мкм=69,0251 см=0,690251 м=690 251 000 нм
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