Вычислите относительную молекулярную массу Са ( NO3). )
Химия
Вычислите относительную молекулярную массу Са ( NO3). )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(Ca(NO3)2)=40+28+96=164
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