10 слов на приставку ПРЕ и ПРИ
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10 слов на приставку ПРЕ и ПРИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При: приход, приготовить, притормозить, пришить, приусадебный, приморский, приамурский, прикосновение, приложение, приставка. Пре: премудрый, прекрасный, прелестный, презабавный, прехорошенький, пренеприятный, преградить, препятствие, преступник, прервать.
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