Выпишите из учебника группы населения англии которые были заинтересованы в сильной королевской власти,помогите
История
Выпишите из учебника группы населения англии которые были заинтересованы в сильной королевской власти,помогите
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Exts.News menu ГЛАВА III ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ И НАЧАЛОПАРЛАМЕНТА Генрих II при всей своей решительности действовал весьма осторожно. Совершенно иначе проводил свою политику Иоанн Безземельный, младший сын Генриха II (1199—1216). С первых же дней своего правления он стре- Начало милея к дальнейшей централизации страны, Безземельного. действуя весьма прямолинейно, и это обострило его отношения с феодалами. Положение королевской власти осложнялось неудачами внешней политики. С самого начала своего правления Иоанн столкнулся с французским королем Филиппом II Августом. Его положение в континентальных владениях было весьма непрочным. Между отдельными владениями не было связи, местные феодалы отказывались подчиняться Иоанну. Филипп II умело использовал эти затруднения Иоанна и при каждом удобном случае старался возбудить против него его французских вассалов. В 1202 г. Филипп II объявил все владения Иоанна во Франции конфискованными и вторгся в Нормандию, а к 1204 г. в его руках оказались также Мэн, Турень, Анжу и часть Пуату. Война с французским королем служила для Иоанна постоянным предлогом для вымогательства у баронов и других слоев общества крупных сумм. Так, в 1201 г. он собрал баронов в Портсмуте, чтобы идти с ними во Францию, но вместо этого отнял у них деньги, взятые ими для военных издержек, а самих распустил по домам. В 1203 г. он взял с баронов большой штраф за то, что они якобы не захотели отправиться с ним за море.
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