Парусная лодка за x часов проплыла 56км .Скокой скоростью он плыла?
Математика
Парусная лодка за x часов проплыла 56км .Скокой скоростью он плыла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставь число вместо х и умножить надо помлйму на 56
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