Один из отрезков на карте имеет длинну 8,2 см на местности ему соответствует расстояние 4,1 км. отрезок какой длинны на этой карте будет соответствовать расстоянию на местности равному 3,7 км? ПОМОГИТЕ, ДАЮ 28 БАЛЛОВ!!!!
Математика
Один из отрезков на карте имеет длинну 8,2 см на местности ему соответствует расстояние 4,1 км. отрезок какой длинны на этой карте будет соответствовать расстоянию на местности равному 3,7 км? ПОМОГИТЕ, ДАЮ 28 БАЛЛОВ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,2-4,1 x-3,7 8,2*3,7=4,1x -4,1x=-30,34:(-4,1) x=7,4
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