Скорость пчелы 7м/с.за сколько секунд она долетит до цветущего сада если расстояние от этого сада до улия ровно m метров

Математика
Скорость пчелы 7м/с.за сколько секунд она долетит до цветущего сада если расстояние от этого сада до улия ровно m метров
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Гость:
М:7 изи же Мог бы и сам решить
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