Скорость пчелы 7м/с.за сколько секунд она долетит до цветущего сада если расстояние от этого сада до улия ровно m метров

Математика

Скорость пчелы 7м/с.за сколько секунд она долетит до цветущего сада если расстояние от этого сада до улия ровно m метров

Автор: Гость