Помогите пожалуйста по географии 7класс вопрос: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ОКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ? ОЧЕНЬ НАДО

Гость: Гость:

Самое непосредственное. Географическое положение и размеры влияют на природу океана. Благодаря вытянутой форме, Атлантический океан находится почти во всех климатических поясах, за исключением арктического. Ну а близость южной части океана к Антарктиде увеличивает его суровость. Вот почему северная часть значительно теплее южной.