Помогите пожалуйста по географии 7класс вопрос: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ОКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ? ОЧЕНЬ НАДО
География
Помогите пожалуйста по географии 7класс вопрос: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ОКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ? ОЧЕНЬ НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое непосредственное. Географическое положение и размеры влияют на природу океана. Благодаря вытянутой форме, Атлантический океан находится почти во всех климатических поясах, за исключением арктического. Ну а близость южной части океана к Антарктиде увеличивает его суровость. Вот почему северная часть значительно теплее южной.
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