Срочно помогите !!! Нужно написать письмо о пользе чтения от имени героя Гоголя башмачкина Сразу дам лучший ответ
Литература
Срочно помогите !!! Нужно написать письмо о пользе чтения от имени героя Гоголя башмачкина Сразу дам лучший ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что есле не начинать учиться читать то это очень плохо отразится в твоей жизни ну чтение это как спорт в котором на себя совершенствовать
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