Помогите составить краткую запись к задаче 2 класс.Ввеликанша сварила борщ, израс??одовав 8 мешков капусты,6 мешков свеклы, и 3 мешка моркови. Сколько всего мешков с овощами пошло на приготовление борща.

Математика

Помогите составить краткую запись к задаче 2 класс.Ввеликанша сварила борщ, израс??одовав 8 мешков капусты,6 мешков свеклы, и 3 мешка моркови. Сколько всего мешков с овощами пошло на приготовление борща.

Автор: Гость