Помогите составить краткую запись к задаче 2 класс.Ввеликанша сварила борщ, израс??одовав 8 мешков капусты,6 мешков свеклы, и 3 мешка моркови. Сколько всего мешков с овощами пошло на приготовление борща.
Математика
Помогите составить краткую запись к задаче 2 класс.Ввеликанша сварила борщ, израс??одовав 8 мешков капусты,6 мешков свеклы, и 3 мешка моркови. Сколько всего мешков с овощами пошло на приготовление борща.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8+3+6=17(м.)-пошло на приготовление борща. Ответ:17 мешков.
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