В детский сад на машине привезли 200 л молока.Сколько литров молока будет в последн??м бидоне?
Математика
В детский сад на машине привезли 200 л молока.Сколько литров молока будет в последн??м бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 литров в последнем бидоне
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