14-e=e. Найди при каких значениях букв оно будит верным. Спасибо)))))
Математика
14-e=e. Найди при каких значениях букв оно будит верным. Спасибо)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:е=7.…...........
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