Сделайте пожалуйста АНАЛИЗ стихотворения В.Маяковского "Уличное" В шатрах, истертых ликов цвель где, из ран лотков сочилась клюква, а сквозь меня на лунном сельде скакала крашеная буква. Вбиваю гулко шага сваи, бросаю в б...

Гость: Гость:

В данном стихотворении Маяковсктй описывает своё душевное состояние посреди большого города. Он не находит радости ни в шуме трамваев, ни в великолепии площадей. Даже собственные шаги кажутся ему дробью, ведь в большом городе Маяковский чувствовал себя как нигде одиноко.