Сделайте пожалуйста АНАЛИЗ стихотворения В.Маяковского "Уличное" В шатрах, истертых ликов цвель где, из ран лотков сочилась клюква, а сквозь меня на лунном сельде скакала крашеная буква. Вбиваю гулко шага сваи, бросаю в б...
Литература
Сделайте пожалуйста АНАЛИЗ стихотворения В.Маяковского "Уличное" В шатрах, истертых ликов цвель где, из ран лотков сочилась клюква, а сквозь меня на лунном сельде скакала крашеная буква. Вбиваю гулко шага сваи, бросаю в бубны улиц дробь я. Ходьбой усталые трамваи скрестили блещущие копья. Подняв рукой единый глаз, кривая площадь кралась близко. Смотрело небо в белый газ лицом безглазым василиска. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном стихотворении Маяковсктй описывает своё душевное состояние посреди большого города. Он не находит радости ни в шуме трамваев, ни в великолепии площадей. Даже собственные шаги кажутся ему дробью, ведь в большом городе Маяковский чувствовал себя как нигде одиноко.
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