Дано:угол AOB=88 градусов угол COB=40 градусов. Найти:угол AOC. Как решить помогите пожалуйста срочно!

Геометрия
Дано:угол AOB=88 градусов угол COB=40 градусов. Найти:угол AOC. Как решить помогите пожалуйста срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
88+40=128 градусов Ответ: <AOC=128°
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