Определите пожалуйста 28 градусов ю.ш. и 115 градусов з.д; 60градусов с.ш и 102 градусо?? з.д
География
Определите пожалуйста 28 градусов ю.ш. и 115 градусов з.д; 60градусов с.ш и 102 градусо?? з.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты про это то держи 1.оз.Эйр-Норт2.влк.Камерун3.влк.Котопахи4.г.Мак-Кинли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите пожалуйста по географии 7класс вопрос: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ОКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ? ...
Геометрия
Дано:угол AOB=88 градусов угол COB=40 градусов. Найти:угол AOC. Как решить помогите пожалуйста срочно!
Литература
Срочно помогите !!! Нужно написать письмо о пользе чтения от имени героя Гоголя башмачкина Сразу дам лучший ответ