Определите пожалуйста 28 градусов ю.ш. и 115 градусов з.д; 60градусов с.ш и 102 градусо?? з.д

География
Определите пожалуйста 28 градусов ю.ш. и 115 градусов з.д; 60градусов с.ш и 102 градусо?? з.д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты про это то держи  1.оз.Эйр-Норт2.влк.Камерун3.влк.Котопахи4.г.Мак-Кинли.

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