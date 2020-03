Плиз переведите текст на французский, номер 9

Гость: Гость:

1)С детства Даниэль очень близок с отцом. - Depuis son enfance Daniel est très proche de son père. 2) Он говорит о нём с нежностью. - Il parle de lui avec de la tendresse. 3) На каникулах он сопровождает отца в его археологических поездках. - En vacances, il accompagne son père dans ses voyages archéologiques. 1) В семье Лауры большая проблема. - La famille de Laura a un gros problème. 2) Она не ладит с отцом до такой степени, что ее маме приходится постоянно их мирить. - Elle ne s'entend pas avec son père tant fort que ((tant fort que …настолько сильно, что…)или - si fort que …столь сильно, что…) sa mère doit les toujours concilier. 3) Мама призывает воздерживаться от бесполезных замечаний, которые могут задеть другого. - Maman appelle de s'abstenir des remarques inutiles qu'ils peuvent blesser(offenser) un autre (une autre personne- другого человека). 1) У нас очень дружная семья. - Nous avons une famille très amical (unie-объединенная). 2) Родители и дети любят друг друга и помогают друг другу. - Les parents et les enfants aiment l'un l'autre et aident l'un l'autre. (Les parents et les enfants aiment l'un l'autre et s'entraident (помогать друг другу).) 3) Мы всегда в хорошем настроении. - Nous sommes toujours dans une bonne humeur. (Nous avons toujours une bonne humeur.(У нас всегда хорошее настроение.))