7-3|х|=1 срочно БОБРА ТОМУ КТО РЕШИТ
Математика
7-3|х|=1 срочно БОБРА ТОМУ КТО РЕШИТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль x это и есть сам x=>7-3x=1 -3x=-7+1 -3x=-6 x=2 вроде так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От автобусной станции отошёл автобус со скоростью 40 км/ч. Через час в противоположном направлении вышел другой автбус, скорость которого 60 км/ч. ...
География
География
Помогите пожалуйста по географии 7класс вопрос: КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ОКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ? ...
Геометрия
Дано:угол AOB=88 градусов угол COB=40 градусов. Найти:угол AOC. Как решить помогите пожалуйста срочно!