7-3|х|=1 срочно БОБРА ТОМУ КТО РЕШИТ

Математика
7-3|х|=1 срочно БОБРА ТОМУ КТО РЕШИТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль x это и есть сам x=>7-3x=1 -3x=-7+1 -3x=-6    x=2 вроде так)
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