Помогите пожееееееееееееееееееееее!!! Как пишется прЕзанятый человек или прИзанятый человек

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Помогите пожееееееееееееееееееееее!!! Как пишется прЕзанятый человек или прИзанятый человек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПрЕзанятый. .............
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