Помогите написать сочинение "Барышня Крестьянка"!!!
Литература
Помогите написать сочинение "Барышня Крестьянка"!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В повести 4 главных героя. Это Лиза Муромцева, ее отец Григорий Иванович, Алексей Берестов и его отец. Больше всего мне понравипась Лиза. Лизе было 17 лет. У нее черные глаза, смуглое приятное лицо. Она была очень подвижна. Лиза очень много слышала об Алексее Берестове. Она отпустила свою служанку Настю к Берестовым с одним условием: выведать все о сыне хозяина. Разговоры об Алексее разбудили ее любопытство. Лиза решила переодеться крестьянкой, чтобы познакомиться с красивым Алексеем. Лиза очень умна. Когда она встретилась с Алексеем, он хотел стать ей равным и сказал, что он камердинер молодого барина. На это Лиза засмеялась и ответила, что всегда можно различить барина и слугу. Лиза сказала, что она Акулина, дочь кузнеца Василия. Она понимала. что если молодой барин приедет в деревню, то увидит настоящую Акулину-толстую рябую девку. Поэтому Лиза придумала, что Василий очень суров и выпорет ее, если узнает о разговоре с Алексеем. После утренней прогулки Лиза решает встретиться еще раз с Алексеем. Лизе кажется, что если он узнает о ее поступке, то будет осуждать ее.
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