При каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q=cm(t2-t1)
Физика
При каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q=cm(t2-t1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно при сгорании топлива, но это другая формула, с - как удельная теплоемкость обозначает кол. тепла которое может принять тело, поэтому это разогрев, выделение тепла.
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