Перевод 9 класс плиззщ

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Перевод 9 класс плиззщ
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Гость:
2168 Телевизионных и радио компаний; Телевизоры - 99% домов; Среднее время просмотра телевизора - около 5 часов; 8 самых популярных телеканалов: 1 Канал, Россия 1, Россия Культура, НТВ, СТС, ТНТ, РЕН ТВ, ТВ ЦЕНТР Канал Россия Культура - свободна от реклам Реклама Сигарет - заблокирована на телевидение; Реклама Алкоголя - заблокирована в прайм-тайм (если училка спросит, что такое прайм-тайм, то это время приплыва наибольшей аудитории) Россия сегодня - Англоязычный 24 часовой новостной канал, шириной в 430 миллионов зрителей. 18 Самых популярных радио станций: Русское радио, Радио Росси, Европа плюс, Маяк, АвтоРадио, Голос России. Аудитория российского радио - более восьми миллионов людей каждый день. Газеты: 35000 зарегистрированных газет: 34.8% - Все российские газеты 33.1% - региональные газеты 32.1 % - местные газеты Интернет пользователи - около 35% около 36.7% всех пользователей находятся в сети каждый день. 100% школ подключены к Интернету. Рад был Помочь =)
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