Помогите пожалуйста!!!!номер 469!!!Прощу помогите!

Математика
Помогите пожалуйста!!!!номер 469!!!Прощу помогите!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6+15=21 б) 7+5=12 6+3=9 в)5/7+2/7=7/7=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой климатообразующий фактор является главным а) характер подстилающей поверх??ости б) угол падения солнечных лучей в)океанические течения г) бли...
Ответить
Математика
Решите хоть что то пожааааалуста
Ответить
Математика
Парусная лодка за x часов проплыла 56км .Скокой скоростью он плыла?
Ответить
Русский язык
В комнате десять человек Вова Илья Женя Саша Сима Серёжа Валя Игорь Лева Таня какое утверждение точно неверно ? А) в комнате больше четырёх мальч...
Ответить
Английский язык
Перевод 9 класс плиззщ
Ответить