Помогите пожалуйста!!!!номер 469!!!Прощу помогите!
Математика
Помогите пожалуйста!!!!номер 469!!!Прощу помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6+15=21 б) 7+5=12 6+3=9 в)5/7+2/7=7/7=1
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