Какой климатообразующий фактор является главным а) характер подстилающей поверх??ости б) угол падения солнечных лучей в)океанические течения г) близость моря?
География
Какой климатообразующий фактор является главным а) характер подстилающей поверх??ости б) угол падения солнечных лучей в)океанические течения г) близость моря?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)характер подстилающей поверхности
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