Помогите решить. собранный виноград уложили в 27 ящиков и 15 корзин.в каждый ящик во??ло акг винограда , а в каждую корзину на 6 кг больше. сколько киллограмов винограда собрали
Математика
Помогите решить. собранный виноград уложили в 27 ящиков и 15 корзин.в каждый ящик во??ло акг винограда , а в каждую корзину на 6 кг больше. сколько киллограмов винограда собрали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во все ящики уложили 27*а кг; Во все корзины - 15*(а+6) кг, тогда всего получается: 27*а+15*(а+6)=27*а+15*а+90=42*а+90 кг винограда
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