Помогите решить. собранный виноград уложили в 27 ящиков и 15 корзин.в каждый ящик во??ло акг винограда , а в каждую корзину на 6 кг больше. сколько киллограмов винограда собрали

Математика

Помогите решить. собранный виноград уложили в 27 ящиков и 15 корзин.в каждый ящик во??ло акг винограда , а в каждую корзину на 6 кг больше. сколько киллограмов винограда собрали

Автор: Гость