Мой приятель шел,пятак нашел,двое пойдем,сколько найдем?
Математика
Мой приятель шел,пятак нашел,двое пойдем,сколько найдем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столькоже если идти вдвоем денег на земле не станет больше
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