1.О чем произведение дубровский? 2. Зачем Пушкин создал это произведение? 3. Главные герои, события (но не пересказ, а анализ) 4. Чем можно понравиться это произведение? Для сочинения поэтому кратко пожалуйста))
Литература
1.О чем произведение дубровский? 2. Зачем Пушкин создал это произведение? 3. Главные герои, события (но не пересказ, а анализ) 4. Чем можно понравиться это произведение? Для сочинения поэтому кратко пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) произведение "Дубровский" о дружбе, бедной и богатой жизни, о любви. 2) чтобы показать то, какими честными, добрыми и отзывчивыми были бедняки. 3) главные герои Андрей Дубровский, Владимир Дубровский, Троекуров, Мария Троекурова, Дефорж и др. произходит ссора между давними друзьями, после нее они становятся врагами, но их потомство влюбляются в друг друга, и их разлучают. 4) лично мне понравилось произведение настойчивостью молодого поколения, их любовью друг к другу.
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