В теплоходе5 кают по8 местамв каждой сколько отдыхающих сможет перевезти теплоход за 12 рейсов, заполнив все места?

Математика
В теплоходе5 кают по8 местамв каждой сколько отдыхающих сможет перевезти теплоход за 12 рейсов, заполнив все места?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  5 * 8 = 40  ЧЕЛОВЕК  - ОТДЫХАЮЩИХ ПЕРЕВЕЗУТ ЗА 1 РЕЙС 2)  12 * 40= 480 ЧЕЛОВЕК  - МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ЗА 12 РЕЙСОВ ОТВЕТ:480 ЧЕЛОВЕК
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