В теплоходе5 кают по8 местамв каждой сколько отдыхающих сможет перевезти теплоход за 12 рейсов, заполнив все места?
Математика
В теплоходе5 кают по8 местамв каждой сколько отдыхающих сможет перевезти теплоход за 12 рейсов, заполнив все места?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 * 8 = 40 ЧЕЛОВЕК - ОТДЫХАЮЩИХ ПЕРЕВЕЗУТ ЗА 1 РЕЙС 2) 12 * 40= 480 ЧЕЛОВЕК - МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ЗА 12 РЕЙСОВ ОТВЕТ:480 ЧЕЛОВЕК
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