Сочинение на тему моя тетрадь

Гость: Гость:

Аккаунт удален Каждый раз, когда я делаю домашнюю работу, то беру свою замечательную и любимую тетрадку. Я стараюсь держать её в чистоте и порядке: не пачкать лишний раз, не использовать гелевые ручки. Я внимательно выполняю задание, старясь ничего не напутать, не сделать грубых ошибок. Я очень люблю свои тетради.