Сочинение на тему моя тетрадь

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Сочинение на тему моя тетрадь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аккаунт удален Каждый раз, когда я делаю домашнюю работу, то беру свою замечательную и любимую тетрадку. Я стараюсь держать её в чистоте и порядке: не пачкать лишний раз, не использовать гелевые ручки. Я внимательно выполняю задание, старясь ничего не напутать, не сделать грубых ошибок. Я очень люблю свои тетради.
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