Сколько усов у кошки вопрос по окружайке.Спасайте!пожалуйсто
Окружающий мир
Сколько усов у кошки вопрос по окружайке.Спасайте!пожалуйсто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кошки 24 уса. По 12 усов с каждой стороны
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