Напишите пожалуйста сочинение с причастным оборотом
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение с причастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученики по характеристике разные. Бывают, ученики, решившие задачи, спешат делать другие уроки. Бывают, ученики, играющие в футбол, аж каждый день. А бывают, ученики, предпочитавшие читать книги, нежели делать свои уроки. Не каждому ребёнку дан дар быть хорошистом по всем предметов. Поэтому, спешите к знаниям, несясь через преграды. (сочинение маленькое, но надеюсь, что это проблема.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Физика
Помогите с переводом, пожалуйста. 13. Перевести следующие величины в указанные е??иницы измерения: 0,45 ц в миллиграммы 14. Перевести сле...