Напишите пожалуйста сочинение с причастным оборотом

Гость: Гость:

Ученики по характеристике разные. Бывают, ученики, решившие задачи, спешат делать другие уроки. Бывают, ученики, играющие в футбол, аж каждый день. А бывают, ученики, предпочитавшие читать книги, нежели делать свои уроки. Не каждому ребёнку дан дар быть хорошистом по всем предметов. Поэтому, спешите к знаниям, несясь через преграды. (сочинение маленькое, но надеюсь, что это проблема.)