Корень x =5 Помогите решит

Алгебра
Корень x =5 Помогите решит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=5^2 x=25............
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