Помогите мне написать письмо другу по Англисйскому языку меня зовут Алишан и я хо??у написать другу Джахангиру прошу помогите отдам за это 50 баллов но толко с переводом на русский язык
Английский язык
Помогите мне написать письмо другу по Англисйскому языку меня зовут Алишан и я хо??у написать другу Джахангиру прошу помогите отдам за это 50 баллов но толко с переводом на русский язык
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Гость:
Письмо или соченение?
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