Помогите мне написать письмо другу по Англисйскому языку меня зовут Алишан и я хо??у написать другу Джахангиру прошу помогите отдам за это 50 баллов но толко с переводом на русский язык

Английский язык

Помогите мне написать письмо другу по Англисйскому языку меня зовут Алишан и я хо??у написать другу Джахангиру прошу помогите отдам за это 50 баллов но толко с переводом на русский язык

Автор: Гость