Составь рассказ о своей семье и о себе от имени Андрея на английском
Английский язык
Составь рассказ о своей семье и о себе от имени Андрея на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя семья очень большая ( там конечно ты напишешь про свою семью) В моей семье пять человек: папа, мама, сестричка, братик и я. Мой папа работает очень много и мало отдыхает, а мама она занимается домашними делами , она очень добрая, красивая, умная! ( здесь будешь писать про свою семью) я хожу в школу, сестричка тоже ходит, младший братишка в садик ходит. Я очень люблю свою семью и дорожу. Я горжусь что у меня такие хорошие добрые родители, я благодарю Всевышнего что у меня есть моя любимая семья, возвращаясь из школы чувствуешь что тебя дома ждут самые близкие мне люди!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
У единицы измерения объёма информации "трит" три состояния.Какое количество символов может быть в алфавите кодировски,использующей 5 тритов на симв...
Қазақ тiлi
Составить предложения со словами. Можно короткие. Қызықты дерек, мүшел жас, есте ??стау, қайыру, жас жеткіншек, мейірімділік, жақсы қасиеттер, сі...
Русский язык
Прочитайте предложения.Найдите определения с определяемыми словами и запишите и?? в две группы: 1) существительные с согласованными определениями; ...