Составь рассказ о своей семье и о себе от имени Андрея на английском

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Составь рассказ о своей семье и о себе от имени Андрея на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя семья очень большая ( там конечно ты напишешь про свою семью) В моей семье пять человек: папа, мама, сестричка, братик и я. Мой папа работает очень много и мало отдыхает, а мама она занимается домашними делами , она очень добрая, красивая, умная! ( здесь будешь писать про свою семью) я хожу в школу, сестричка тоже ходит, младший братишка в садик ходит. Я очень люблю свою семью и дорожу. Я горжусь что у меня такие хорошие добрые родители, я благодарю Всевышнего что у меня есть моя любимая семья, возвращаясь из школы чувствуешь что тебя дома ждут самые близкие мне люди!
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