7 предложений с вводными словами из комедии "Горе от ума"

Гость: Гость:

1)Позвольте, батюшка, кружится голова; Я от испуга дух перевожу едва; 2)Конечно вам расстаться тяжело? 3)Позвольте... видите ль... сначала 4) Простите, право, как бог свят, Хотела я, чтоб этот смех дурацкий Вас несколько развеселить помог 5)Мне кажется, так напоследок Людей и лошадей знобя, Я только тешил сам себя. У меня больше нет времени искать)