Что такое сказка срочно опредиление
Литература
Что такое сказка срочно опредиление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических сил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1)раскажи об особеностях медно каменного века 2)как возникло первое производство металла 3)докажите уникальность региона где люди впервые начили пл...
Литература
Английский язык
Содержание учебного задания:выберите правильную форму причастия, определите его функцию и переведите на русский язык. 1. The book was so (excitin...