Что такое сказка срочно опредиление

Литература
Что такое сказка срочно опредиление
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Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических сил.
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